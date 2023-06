Sukces lekarzy ze Szpitala im. Henryka Siemiradzkiego w Krakowie. Dzięki sprawnej i szybkiej akcji uratowali życie noworodka

Kilka tygodni temu w szpitalu na Siemiradzkiego w Krakowie urodziła się dziewczynka. Poród odbył się w terminie i bez żadnych komplikacji. Jednak kilkanaście minut później dyżurny lekarz zauważył jednak, że noworodek zaczyna sinieć. Okazało się, ma problem z przełykaniem śliny.

- Wspólnie z kolegami rozpoczęliśmy szybką , kompleksową diagnostykę – mówi doktor Piotr Kruczek, szef oddziału neonatologii Szpitala na Siemiradzkiego w Krakowie. -Zrobiliśmy między innymi USG przełyku i okazało się, że jest on niedrożny - dodaje.

Błyskawicznie założono specjalny cewnik, tak by dziecko nie dusiło się i skontaktowano się z wybitnym specjalistą chirurgii dziecięcej, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Dariuszem Patkowskim. To jeden z najwybitniejszych chirurgów w Polsce ekspert w dziedzinie chirurgii endoskopowej u dzieci.