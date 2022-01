Styczeń w Krakowie: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Krakowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2021 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tunel pod Luboniem Małym na S7 to strategiczny fragment na budowanej nowej zakopiance. To właśnie dzięki niemu ma znacząco skrócić się czas i komfort podróży z Krakowa na Podhale. Opóźnienie prac na odcinku Naprawa – Skomielna Biała jest już jednak spore. Mieliśmy nim już jechać na Sylwestra... 2020, ale ten termin okazał się nierealny. W styczniu tego roku padła obietnica szybkiej jazdy na Sylwestra 2021, ale z czasem okazało się, że na to też nie ma szans. Kierowcy wybierający się witać nowy rok pod Tatrami muszą więc znów uzbroić się w cierpliwość. W galerii nowe zdjęcia z budowy, w śnieżnej scenerii.

Już po raz 17. odbył się Krakowski Bieg Sylwestrowy. Na dwóch dystansach - „Smoczej Piątce" (5 km) i „Radosnej Dziesiątce" (10 km) - biegaczki i biegacze rywalizowali nie tylko o miano najszybszych na mecie, ale i o najefektowniej przebranych, zadziwiając często wielobarwnymi, oryginalnymi strojami. Pomysłowość i kreatywność biegaczy nie miała granic.