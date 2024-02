Studniówka 2024. W Starej Zajezdni bawią się licealiści z III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie

Styczeń to dla absolwentów szkół średnich bardzo wyjątkowy czas. I to nie ze względu na zbliżające się ferie zimowe czy koniec półrocza, ale przede wszystkim ze względu na rozpoczynające się…

Polonez w trzech turach,a nawet walc i salsa

W wydarzeniu udział wzięło blisko 250 osób, w tym 148 uczniów z sześciu klas, plus osoby towarzyszące. Zgromadzonych przywitał Komitet Studniówkowy, a następnie do głosu doszli uczniowie, którzy podziękowali dyrekcji, nauczycielom i swoim wychowawcom oraz rodzicom. Na końcu głos zabrał dyrektor III LO Andrzej Górniak.

Tu tradycja łączy się z nowoczesnością

Niewątpliwie ważne znaczenie w indywidualnym rozwoju młodych ludzi mają także – inicjowane przez Dyrekcję, uczniów i nauczycieli – różne projekty. Dzięki nim nastolatkowie pogłębiają swoją wiedzę, poszerzają kompetencje komunikacyjne, ale także realizują swoje marzenia i kształtują postawę obywatelską.

Trójka to jednak nie tylko nauka na wysokim poziomie oraz różnorodne projekty w ramach których uczniowie ćwiczą i rozwijają tzw. kompetencje kluczowe! Trójka to również przyjaźnie na całe życie, to rejs żaglowcem czy rywalizacja sportowa w Licealiadach, to również akcje charytatywne czy – międzypokoleniowe spotkania.