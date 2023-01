Studniówka 2023. Tak się bawił Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Na miejsce studniówki uczniowie najstarszych klas Zespołu Szkół Łączności wybrali Hotel Metropolo by Golden Tulip przy ul. Orzechowej w Borku Fałęckim. Na balu świetnie bawili się maturzyści z siedmiu czwartych klas ZSŁ wraz z osobami towarzyszącymi i zaproszonymi gośćmi. Prócz tradycyjnego poloneza nie zabrakło też innych atrakcji, m.in. smakowitego tortu, wyborów króla i królowej balu oraz różnych miłych niespodzianek (np. tanecznych).

Przypomnijmy, krakowski Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, który w tym roku świętował będzie jubileusz 78-lecia swej działalności, kształci specjalistów najwyższej klasy – informatyków, teleinformatyków, programistów, speców od telekomunikacji, telefonii mobilnej itd. Ta renomowana placówka z jednej strony przywiązuje wielką wagę do pielęgnowania swych długoletnich tradycji, a z drugiej – stawia na ciągły rozwój.

Nic zresztą dziwnego, bowiem branża, w której działa ZSŁ, nieustannie się zmienia, ewoluuje. Informatyzacja, cyfryzacja, rozwój nowoczesnych technologii – to wszystko szaleńczo pędzi do przodu, a szkoła musi być w stanie dotrzymać temu kroku. Dlatego na bieżąco dostosowuje swą ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb rynku pracy i do oczekiwań świata biznesu.