Studniówka 2023. Szyk, styl i świetna zabawa! Wspaniały bal XX Liceum Ogólnokształcącego „ze Szlaku” Marek Długopolski

Wyszukane kreacje, zwiewne ale i bardziej dopasowane, oraz wspaniałe fryzury u pań. Równie eleganccy, choć nieco w bardziej stonowanych strojach, panowie. Maturzyści z XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz ich goście 26 stycznia zadawali szyku na parkiecie Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. To wszystko, co tam się działo, uwiecznił nasz fotoreporter. Zapraszamy do wspólnej zabawy z maturzystami XX LO „ze Szlaku”.