Studniówka 2020 Kraków. Polonez i bal "Dziesiątki" [ZDJĘCIA]

Źródło:Cover Video

Jak nakazuje tradycja, 100 dni, a dokładniej 109 dni przed maturą, 17 stycznia na swoim Balu Studniówkowym bawili się uczniowie ośmiu trzecich klas X LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z ul. Wróblewskiego 8.

Na miejsce tego niezapomnianego wydarzenia została wybrana Stara Zajezdnia Kraków, mieszcząca się przy ulicy Św. Wawrzyńca 12.

Wspólna zabawa rozpoczęła się tradycyjnie od Poloneza.

Imprezę uświetnił pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu ucznia X LO z partnerką. Poczęstunek przygotowany przez kuchnię Starej Zajezdni uwzględniał potrzeby osób na dietach zdrowotnych.

Maturzyści nie zapomnieli o podziękowaniach dla grona pedagogicznego, pracowników szkoły, a także dla rodziców, bez których zaangażowania studniówka by się nie odbyła. Piękne stroje, wesoła zabawa, tańce i wyjątkowa atmosfera - to był długo niezapomniany bal, w którym wzięło udział ok. 375 osób.