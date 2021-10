Studenci wrócili. W Krakowie zrobiło się tłoczniej i weselej, o pandemii (na razie) staramy się zapomnieć

Juwenalia jesienią, czyli życie wraca na miasteczko

Przy „Studio” (to popularny klub studencki) pachnie sprzedawanym w drewnianym kramie grzańcem. Ogrzać można się tym tradycyjnym, galicyjskim albo bardziej fantazyjnym: z żołądkową, sokiem jabłkowym i goździkami. Do klubu – niekrótka kolejka. Ludzie tłoczą się też w środku, dotykając się ramionami, krzycząc do siebie, wpadając na innych. Na szybie przy wejściu przyklejona informacja, że wstęp tylko z maseczką, ale jedyną osobą, która ją nosi, jest ochroniarz sprawdzający bilety (a i on – na brodzie).