Studenci wrócili. W Krakowie zrobiło się tłoczniej i weselej, o pandemii (na razie) staramy się zapomnieć Maria Mazurek

Do Krakowa – w mniejszym stopniu do innych małopolskich miast – wrócili studenci. W tym roku wyjątkowo chętnie kwaterują się oni w akademikach. Uczelnie z regionu albo właśnie zainaugurowały nowy rok akademicki, albo zrobią to w najbliższych dniach. Większość zajęć będzie odbywać się w trybie stacjonarnym. Przynajmniej dopóki nie przyjdzie czwarta fala pandemii.