Studenci Politechniki Krakowskiej wysłali do stratosfery własną sondę. Są pierwsze zdjęcia i filmy

Studenci Politechniki Krakowskiej wysłali do stratosfery własną sondę. Zobaczcie pierwsze zdjęcia i filmy

Sonda została wyposażona w kilka modułów, które pozwolą na gromadzenie danych niezbędnych do bezpiecznego wysłania, a następnie odzyskania kapsuły. Wyposażona została także w urządzenia umożliwiające rejestrowanie informacji bezpośrednio związanych z eksperymentem – np. wykonanie obrazowania Ziemi i stratosfery.

Sonda posiada także modułu do przetwarzania obrazu wyposażony w sztuczną inteligencję. Dzięki temu wykonuje nie tylko zdjęcia, ale także klasyfikuje napotkane na trasie przelotu charakterystyczne obiekty takie jak zbiorniki wodne, samochody, duże budynki. Ten projekt dla studentów jest okazją do zdobycia doświadczania i wiedzy niezbędnej do realizacji celu, którym jest budowa nanosatelity.