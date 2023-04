Studenci Politechniki Krakowskiej na pomoc. Najpierw ścinali włosy, teraz rejestrują dawców szpiku

- Bardzo się cieszymy, że w tegorocznej edycji akcji włosy oddały 24 osoby, wśród nich najmłodsza pięcioletnia Marysia. Przyszła do nas z mamą, która uczestniczyła we wcześniejszych latach w naszej akcji, a teraz zachęciła do podzielenia się darem włosów swoją córeczkę. Bardzo nas ta historia - rodzinnego pomagania - wzruszyła - przyznaje Justyna Buż z Samorządu Studenckiego PK, koordynatorka tegorocznej akcji, którą przygotowywała wraz z kilkuosobowym zespołem studentek i studentów PK. - Wracały do nas także inne osoby, które w przeszłości oddawały już włosy na Politechnice Krakowskiej i znów zdecydowały się pomóc w taki sposób. To nas przekonuje, że warto organizować takie wydarzenia, które dają nam wszystkim szansę na pomaganie innym - podsumowuje koordynatorka.

Włosy oddane na akcji na PK zostaną przekazane Stowarzyszeniu "Mówimy NIEboRAKOWI", które tworzy peruki dla chorych dzieci.