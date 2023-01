Studenci muszą ustąpić miejsca sportowcom igrzysk. Wykwaterowanie z Miasteczka Studenckiego, nauka zdalna i ogrodzona wioska

Na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w krakowskiej Krowodrzy mieszka ponad 7 tysięcy studentów. Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, które wpłyną na to, jak będzie wyglądała końcówka ich roku akademickiego, rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca. Jak przekazała nam rzeczniczka AGH, dla właściwego i wymaganego przygotowania obiektów do funkcji wioski zawodniczej konieczne jest, aby studenci innych uczelni niż AGH mieszkający w Miasteczku wykwaterowali się do 31 maja. Studenci AGH będą natomiast mieli na to czas do 7 czerwca. Wrócą 5 lipca, na sesję egzaminacyjną.

Bezpośrednio przed igrzyskami i w czasie ich trwania w Miasteczku Studenckim, poza wioską zawodniczą ma wciąż mieszkać około 3 tysiące osób.