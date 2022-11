Studenci krakowskiej AGH w nagrodę polecą do Dubaju OPRAC.: Małgorzata Mrowiec

Zwycięzcy hackathonu - studenci AGH w Krakowie Materiał prasowy APA Group Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Rozstrzygnięty został konkurs dla kół naukowych polskich uczelni "Poleć z nami do Dubaju". Powstał on z myślą o popularyzowaniu idei Przemysłu 4.0 i wykorzystaniu przez studentów pracy z użyciem zaawansowanych narzędzi tzw. przemysłowego internetu rzeczy. W głównych zmaganiach zwyciężyli studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w dogrywce po całonocnym hackathonie do grona laureatów dołączył zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.