Strefy kibica Euro 2024 w Krakowie. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje z meczów Polski i inne spotkania turnieju

Już za kilka dni oczy całego piłkarskiego świata będą skierowane na Niemcy, gdzie 14 czerwca rozpocznie się 17. edycja Mistrzostw Europy. Euro 2024 może dostarczyć niezapomnianych emocji także polskim kibicom – nasza reprezentacja nie bez problemów zakwalifikowała się do udziału w turnieju i po raz kolejny weźmie udział w rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny kontynentu. Grupowymi rywalami Polaków będą Francuzi, Austriacy oraz Holendrzy. I choć o awans do kolejnej fazy turnieju może nie być łatwo, to Biało-Czerwoni mogą liczyć na gorące wsparcie kibiców.

Terminarz Euro 2024. Kiedy grają Polacy?

Euro 2024 to piątym z kolei turniej o mistrzostwo Europy z udziałem reprezentacji Polski. Największy sukces nasi piłkarze odnieśli w 2016 roku na francuskich boiskach, kiedy to kadra pod wodzą Adama Nawałki dotarła do ćwierćfinału. Czy podopiecznym Michała Probierza uda się nawiązać do występu sprzed 8 lat? Na drodze do fazy pucharowej stoją bardzo silni rywale. Biało-Czerwoni rozpoczną udział w turnieju Euro 2024 meczem z Holandią, w niedzielę, 16 czerwca, o godz. 15. Następnie, w piątek, 21 czerwca, o godz. 18 w Berlinie czeka ich ważne starcie z Austrią, a fazę grupową zakończy spotkanie z Francją w Dortmundzie – we wtorek, 25 czerwca, godz. 18. Poniżej prezentujemy pełny terminarz piłkarskich mistrzostw Europy.