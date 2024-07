Strefa Kibica Euro 2024: Tłumy i wielkie emocje przed dużym ekranem Piotr Tymczak

W Krakowie, przy Galerii Kazimierz, tłumy fanów futbolu gromadzą się w Strefie Kibica, by wspólnie przeżywać emocje związane z Euro 2024. W strefie kibica, gdzie na wielkim ekranie transmitowane są mecze, panuje atmosfera porównywalna z trybunami stadionów. We wtorek, podczas półfinału Hiszpania vs. Francja, miejsce to przeżywało prawdziwe oblężenie. Kibice wyczekują jeszcze dwóch spotkań: półfinału Holandia vs. Anglia oraz wielkiego finału, który odbędzie się w niedzielę.