Strajk rolników w Krakowie i Małopolsce. Gdzie są utrudnienia na drogach we wtorek 20.02.2024? W te miejsca dojedzie rolniczy protest

Protest rolników 20.02.2024 w Krakowie i Małopolsce. Utrudnienia na drogach

Protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 roku znów wyjechał na drogi Krakowa i Małopolski. Będą duże utrudnienia. To już kolejna odsłona jednej z największych akcji strajkowych w ostatnich latach w Polsce. Zapraszamy do śledzenia relacji LIVE z przebiegu protestu w Krakowie i Małopolsce. W Krakowie rolnicy przejadą przez centrum, podobnie jak 9 lutego.