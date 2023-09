Strachy Na Lachy wystąpią w sobotę 30 września w krakowskim klubie Kwadrat Paweł Gzyl

To już dwie dekady, od kiedy wokalista Pidżamy Porno powołał do życia Strachy Na Lachy. Z czasem to ta druga grupa zyskała większą popularność niż pierwsza. W sobotę 30 września o godz. 19 w krakowskim klubie Kwadrat posłuchamy piosenek z dziewięciu albumów nagranych do tej pory przez formację Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego.