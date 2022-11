Strachy Na Lachy wystąpią w sobotę 19 listopada w krakowskim klubie Kwadrat. Usłyszymy nowe piosenki z płyty "Piekło"

Strachy Na Lachy to formacja powołana do życia w 2001 roku przez Grabaża i Kozaka, założycieli Pidżamy Porno. Pierwszy skład uzupełnili basista Lo i gitarzysta Mariusz Nalepa. W 2003 roku grupa podpisała kontrakt płytowy z niezależną firmą płytową SP Records. Do grupy dołączyli Kuzyn– perkusja oraz Anem – klawisze. W grudniu tego samego roku ukazała się debiutancka płyta „Strachy Na Lachy”

W styczniu 2005 roku zespół rozpoczął pracę nad albumem „Piła Tango”. Pierwszym singlem z płyty był utwór „Dzień dobry, kocham cię”, do którego klip nakręcił szef SP Records - Sławek Pietrzak. Wiosną 2006 roku zapadła decyzja o podjęciu prac nad projektem „Kaczmarski” – zamierzeniem grupy była próba zmierzenia się z piosenkami, do których słowa napisał jeden z najsłynniejszych polskich bardów – Jacek Kaczmarski.