Stomatologia dziecięca w zapaści. Prawie wszystkie małopolskie dzieci z próchnicą, a kolejki do lekarzy są bardzo długie

Powyższe, szokujące dane pochodzą z opublikowanego niedawno raportu pt. "Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej Populacji Polskiej" obejmującego lata 2016 - 2020 - wnikliwej pracy badawczej opracowanej przez zespół specjalistów z całej Polski pod kierunkiem prof. Doroty Olczak – Kowalczyk, krajowego konsultanta do spraw stomatologii dziecięcej. Wnioski są bezlitosne nie tylko dla młodzieży, ale także dla maluchów. W 2018 r. zaledwie 18 na 100 dzieci sześcioletnich było wolnych od próchnicy zębów (dokładnie 18,4 proc.). Określenie „zaledwie” z jednej strony jest zasadne, z drugiej jednak powinno się powiedzieć „aż”, bo kilka lat temu, w 2012 r., sześciolatków bez próchnicy było jeszcze mniej - 14,4 proc.

Dziecko z bólem zęba... do długiej kolejki

Nasi Czytelnicy najczęściej skarżą się na odległe terminy. Okazuje się, że choć świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży - jak informuje MOW NFZ - udziela w Małopolsce 335 świadczeniodawców w 505 gabinetach, to ta w istocie spora liczba nie przekłada się na sensowny czas oczekiwania na wizytę.

Informacje od Czytelników sprawdziliśmy i niestety, potwierdziły się. W przychodni w Waksmundzie (nowotarskie) zaproszono nas na... koniec grudnia. Znacznie krócej, bo „tylko” do końca lipca czekają dzieci w Myślenicach. W Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej przy ul. Batorego (WPS) w Krakowie „załapaliśmy” się na koniec września, w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej na... koniec grudnia. Warto jednak szukać, bo np. przy ul. Siewnej 23 D w Krakowie jest jeszcze szansa na koniec lipca.

- Termin na NFZ był odległy, a ból mleczaka u mojej córeczki dokuczał jej coraz bardziej. Poszłam prywatnie i dentysta zęba wyrwał, choć należało go leczyć. Ale mnie na to w tym momencie nie stać - mówi Pani Janina z nowotarskiego, matka czworga dzieci.

I tu kolejny problem: jak szukać? W wyszukiwarce Informatora o Terminach Leczenia na stronie NFZ pod hasłem „Poradnia stomatologiczna dla dzieci” pojawiają się jedynie krakowskie placówki z terminami – i to tylko niektóre. Natomiast listę wszystkich gabinetów stomatologicznych (ale bez czasu oczekiwania, musimy sami je obdzwaniać ) znajdziemy na stronie "Gdzie się leczyć": gsl.nfz.gov.pl .

Szumnie zapowiadane dentobusy niewiele zmieniły. Od października 2018 r. do dziś małopolski dentobus wyjechał zaledwie 399 razy i lekarze udzielili w nim w sumie 17 tyś. świadczeń. Na dodatek – jak zauważa dr Anna Maciąg – prowadzona jest w nim tylko profilaktyka oraz formułowane zalecenia dla rodziców w kwestii leczenia zębów dziecka. I tak kółeczko się zamyka.

Dyrektorka - podzielając pogląd Jerzego Stępnia, że sytuacja w stomatologii dziecięcej jest dramatyczna - zaznacza, że w najgorszej sytuacji są dzieci z terenów wiejskich. Szczególnie w tych miejscach, gdzie do gabinetu dentystycznego jest daleko i rodzice nie mają jak dojechać, dodatkowo też nierzadko problem bagatelizują. Tam też dzieci z najbardziej zaawansowaną próchnicą jest najwięcej.

Skandalicznie niskie finansowanie stomatologii

Np. WPS za konsultację lekarza specjalisty otrzymuje z NFZ... 29,70 zł. W gabinecie prywatnym trzy ulice dalej za tę samą usługę pacjent płaci 180-200 zł. Problem dramatycznie niskich wycen świadczeń stomatologicznych pogłębia się od 1998 roku, kiedy to na starcie reformy systemu opieki zdrowotnej decydenci stwierdzili, że na tej branży należy oszczędzać. Uznali bowiem, że pacjenci najczęściej chodzą do dentysty prywatnie i jest to przez nich akceptowane. W rezultacie NFZ przeznacza dziś na leczenie zębów 2,63 (!) procent całego budżetu wydawanego na publiczną opiekę medyczną. W konsekwencji, jak wynika z danych GUS, aż 25 proc. dzieci w wieku 2-14 lat nigdy nie było u stomatologa!