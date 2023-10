Stoisko dla kwiaciarek w Krakowie po zmianach. A urząd odpowiada w sprawie niechcianego pierwszego prototypu

Testy I prototypu rozpoczęły się jesienią 2022 r. i potrwały do końca września jak zakładano. Początkowo miały potrwać do końca ubiegłego roku, ale po zebraniu uwag stwierdzono, że ważne jest sprawdzenie funkcjonalności stoiska w różnych warunkach atmosferycznych, także w trakcie upałów, stąd przedłużenie do końca września br. Obecnie stoisko zostało przeniesione na Wesołą i będzie tam wykorzystywane przez KBF i KFK do różnych aktywności kulturalnych, w tym designerskich.

Kiedy pojawi się nowe stanowisko? Z informacji od urzędu z wiosny 2023 wynika, że nowy prototyp będzie podobny do... wcześniejszych stoisk, z parasolami. Czy nie uważacie Państwo zatem, że pierwszy projekt był przestrzelony i nie uwzględnił wielu uwag? Dlatego musiał zostać zmieniony a po roku został porzucony na trawniku? Trochę tak to wygląda...

Należy zwrócić uwagę na to, że poniesione koszty na wprowadzenie do testowania prototypu stoiska nie mogą być określone jako zmarnowane, jako że istotą prototypu zawsze jest sprawdzenie zaproponowanych rozwiązań projektowych. Pragnę tutaj zaznaczyć, że prototyp jest elementem procesu projektowego, który w swojej istocie powinien pozwolić na przetestowanie, dookreślenie/doprecyzowanie i skorygowanie rozwiązań projektowych, wynikających bezpośrednio z nieustannych konsultacji ze środowiskiem czynnie uczestniczącym w tym procesie. Każdy prototyp ma za zadanie zweryfikowanie rozwiązań i wprowadzenie stosownych korekt będących konsekwencją sugestii i uwag płynących z testowania. Proces projektowy polega na doszukaniu się błędów, których projektant nie może w 100 proc. przewidzieć i wyeliminować na etapie opracowania projektu wykonawczego stanowiącego podstawę do realizacji prototypu. Konkludując, koszty poniesione na produkcję prototypu nigdy nie mogą być uznane za zmarnowane, co potwierdza także fakt udzielenia dotacji przez agendę ministerialna na realizację II prototypu. Wnioski płynące z testowania takiego obiektu są niezbędne i zawsze stanowią podstawę do kontynuacji prac projektowych, których celem jest znalezienie optymalnych rozwiązań.