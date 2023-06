Sto filmów w dwa miesiące. 17. Letnie Tanie Kinobranie od 7 lipca do 31 sierpnia w krakowskim Kinie Pod Baranami

Wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kinobranie to doskonała okazja do nadrobienia zaległości oraz powrotu do ulubionych tytułów. To przeboje ostatniego sezonu, starsze produkcje warte uwagi oraz kultowe klasyki. Tegoroczna – siedemnasta! – edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem "Wszystkie kolory kina".

- Film to sztuka obrazu - mówi Marynia Gierat, szefowa Kina Pod Baranami. - Chcąc oddać pełnię filmowych odcieni i kolorów, podzieliliśmy wybrane przez nas tytuły na kolorowe tygodnie. Z bogatej, filmowej palety wybraliśmy tytuły o różnym nastroju i w różnych klimatach. Do wyboru, do koloru! - podkreśla.

KOLOR ŻÓŁTY to promienna barwa słońca, która prowokuje do uśmiechu; KOLOR NIEBIESKI niesie spokój i bezpieczeństwo; KOLOR POMARAŃCZOWY to odcień emocji i uczuć. Filmy tygodnia czwartego łączy KOLOR ZIELONY, przywołujący harmonię i równowagę, piątego KOLOR ZŁOTY - kojarzący się z bogactwem i luksusem, a szóstego KOLOR INDYGO, symbol samoświadomości i intuicji. Ostatnie tygodnie festiwalu to KOLOR FIOLETOWY - barwa szlachetności i duchowości oraz KOLOR CZERWONY - kolor ognia i pasji.