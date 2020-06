Staw w Parku Lotników Polskich wypełnił się deszczówką [ZDJĘCIA]

To największa inwestycja realizowana w tym roku w Krakowie. Nowy staw będzie zasilany m.in. deszczówką z dachu TAURON Areny Kraków. – Chcemy, by staw, który jest tutaj tworzony był swoistym rezerwuarem wody, która może być również wykorzystywana do podlewania roślin, ale z drugiej będzie oazą przyrody. Cały staw będzie w dużym stopniu porośnięty roślinnością wodną. Myślę, że będzie to miejsce bytowania ptactwa, a przy okazji miejsca do spokojnego wypoczynku krakowian – mówi Piotr Kempf, dyrektor ZZM.

W parku pojawi się wiele ciekawych gatunków drzew takich jak klon czerwony, metasekwoja, dąb błotny oraz roślin wodnych i mniej znanych roślin szuwarowych: grzybień biały, grążel żółty, przęstka pospolita, oczeret jeziorny, rdestnica połyskująca, łączeń baldaszkowaty, kosaciec żółty, strzałka wodna, pałka wąskolistna, turzyca nibyciborowata, turzyca zwisła, turzyca sztywna.