Stary Kleparz duszą Krakowa. Przed wyborami pojawia się tam wielu polityków

- Wśród sprzedających czy kupujących są tu tacy, którzy pojawiają się okazjonalnie. Z niektórymi klientami spotykamy się co roku, właśnie przed świętami – opowiada pani Zofia. - Teraz przed wyborami politycy się tu kręcą, ale nie rządzą. Widać, że boją się trochę o reakcję osób, do których zagadują. Gorzej mają, ci co już byli, naobiecywali, a później nie realizowali swoich obietnic. Gdzie jak gdzie, ale na Starym Kleparzu, to takiemu politykowi jak trzeba każdy prawdę w oczy powie, wszystko wygarnie. Ci co tu przychodzą kampanię uprawiać pierwszy raz to niby mają lepiej, bo wcześniej nie obiecywali, ale też może się im oberwać, bo usłyszy taki „A co ty możesz?".