Startuje nabór do programu dla nastoletnich wielbicieli filmu - Młodzi Ambasadorzy Kina Pod Baranami OPRAC.: Paweł Gzyl

Młodzi Ambasadorzy Kina z sezonu 2022/2023 Materiały prasowe

Rusza druga odsłona programu Młodzi Ambasadorzy Kina Pod Baranami. Przed uczniami małopolskich szkół ponadpodstawowych kolejna szansa, by dołączyć do elitarnego grona młodych widzów, którzy kształtują działalność krakowskiego kina i poznają je od wewnątrz. Do nowej edycji programu na rok szkolny 2023/2024 można zgłosić się do 4 października 2023 roku.