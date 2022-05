Stanisława Celińska zachęca fanów: "Przytul". Nowa płyta popularnej piosenkarki i aktorki

Zadebiutowała jako wokalistka już w 1969 roku, zdobywając główną nagrodę na festiwalu w Opolu. Miała nawet zarejestrować płytę dla Polskich Nagrań, ale wielki sukces, jaki odniosła w tamtym czasie, grając u Andrzeja Wajdy w „Krajobrazie po bitwie” sprawił, że zwróciła się na wiele lat ku aktorstwu. Powróciła przed mikrofon ponad dekadę temu i do dziś nagrała aż sześć płyt. Wszystkie stały się bestsellerami – bo słuchaczom spodobały się jej ciepłe i kojące piosenki.

Nie inaczej rzecz się ma z najnowszym albumem aktorki. Zawiera on dwanaście premierowych piosenek, które skomponował Maciej Muraszko, a do których teksty napisała sama wokalistka. Ten duet to gwarancja jedynego, niepowtarzalnego klimatu oraz niezapomnianych chwil.