Stanisław Sękiewicz - Smok, który nade wszystko ukochał Wisłę

Jeśli można mówić o przywiązaniu do klubowych barw, to Staszek był tego idealnym przykładem. Ukochał Wisłę ponad wszystko. Jak lubił podkreślać z dumą, od 1988 roku nie opuścił ani jednego meczu, rozgrywanego na stadionie przy ul. Reymonta. Był tutaj wtedy gdy Wisła przeżywała swoje trudne lata, grając zaledwie na zapleczu ekstraklasy. Był i wtedy gdy święciła swoje największe triumfy z mistrzowskimi tytułami na czele. Często jeździł też na mecze wyjazdowe. Zarówno te po kraju, jak i wtedy, gdy krakowianie reprezentowali Polskę w europejskich pucharach i to w najdalszych zakątkach Europy... Potrafił za nią pojechać dosłownie wszędzie, gdzie tylko mógł. Tak jak w 2004 roku, gdy z żoną Agatą wybrał się w podróż poślubną do Tbilisi na mecz z mistrzem Gruzji WIT Georgia. Wisła wygrała 8:2, co nieco osłodziło Staszkowi i małżonce fakt, że w podróży powrotnej zostali okradzeni i musieli wracać do Polski dzięki uprzejmości konduktorów. Małżeństwo Staszka nie przetrwało jednak próby czasu, bo jak opowiadał z przekonaniem, gdy żona postawiła przed nim ultimatum i kazała mu wybierać między sobą, a Wisłą, nie miał wątpliwości ani przez moment, jakiego wyboru dokonać. Bo też Wisła i wszystko co było z nią związane, to było dla niego całe życie.