Stadion Wisły Kraków ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA. Obejrzyj niezwykłe ujęcia obiektu przy Reymonta z drona

Stadion Wisły Kraków ZDJĘCIA Z DRONA

Obecnie, w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich 2023, na stadionie Wisły trwa modernizacja. To oznacza, że na obiekt w trakcie wiosennej części rozgrywek I ligi będzie wpuszczanych tylko ok. 10 tysięcy osób. Reszcie kibiców pozostanie śledzić relacje telewizyjne, które będzie realizował Polsat Sport. To sprawi, że krakowski klub znacznie mniej zarobi na sprzedaży biletów.

Mimo ambitnych planów, nie uda się przeprowadzić modernizacji w takim zakresie, jaki był pierwotnie planowany. A i tak prace, które mają być wykonane do czerwca, będą kosztować blisko 100 milionów złotych. Dzięki nim stadion ma być bardziej funkcjonalny, a przede wszystkim energooszczędny. To sprawi, że spadną koszty funkcjonowania, jakie pokrywają po części i miasto, i klub wynajmujący obiekt na mecze swoich piłkarzy.