Stacje narciarskie w Beskidzie Sądeckim. Zobaczcie co mają do zaoferowania, godziny otwarcia oraz aktualny cennik

Centrum Narciarskie Master-Ski w Tyliczu

To stacja, która jako pierwsza na Sądecczyźnie rozpoczęła sezon zimowy 2022/2023. Ten ośrodek stok udostępnił narciarzom już 22 listopada 2022 r.. Stacja posiada 4-osobową kolej krzesełkową, a w tym sezonie udostępniła drugą - 6-osobową, do tego dwa wyciągi talerzykowe i jeden taśmowy. Oferuje aż 11 tras różnej długości – łącznie 7 km tras. Oferuje karnety wyłącznie na jazdę u siebie oraz karnet Krynica.ski, który upoważnia do jazdy w trzech ośrodkach: Słotwiny, Tylicz.ski oraz Master-Ski. Stok otwarty jest codziennie od godz. 8 do 20.

Centrum Narciarskie Master-Ski w Tyliczu Archiwum stacji narciarskiej

Adres:

ul. Kazimierza Pułaskiego 11a

33-383 Tylicz

tel.: 664 641 508

Cennik Master-Ski: