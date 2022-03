Środa Popielcowa 2022. Otwiera Wielki Post ze szczególną modlitwą za uchodźców i o pokój

Już po raz 5. w Krakowie można w wyruszyć szlakiem kościołów stacyjnych, w tym roku pod ogólnym hasłem: "Zauważyć przechodzącego Chrystusa". Zwyczaj pielgrzymowania do kościołów stacyjnych jest praktykowany w Archidiecezji Krakowskiej od 2017 roku. Przez cały Wielki Post (z wyłączeniem niedziel i Wielkiego Tygodnia), msze św. sprawowane są przez biskupów w różnych kościołach miasta.

- W ostatnich dniach mierzymy się z lękiem, niepewnością i gniewem. Zbliżający się święty czas jest okazją do powierzenia Bogu wszystkich trudnych spraw, z którymi sobie nie radzimy. Tych związanych z wojną, jak również tych codziennych. To moment, w którym z tak niesamowicie otwartymi sercami możemy dalej wspierać naszych sąsiadów z Ukrainy oraz nasze rodziny, znajomych, naszych chorych i samotnych. Najbliższe 40 dni to także szansa na usłyszenie Bożego głosu mówiącego o powołaniu, o najlepszym i indywidualnym planie, który przygotował dla każdego z nas - wymienia biuro prasowe krakowskiej kurii, zapraszając do pielgrzymowania do krakowskich kościołów i modlitwy z biskupami Archidiecezji Krakowskiej przez kolejne dni Wielkiego Postu.