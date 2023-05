Średniowieczne skarby Pomorza: odkryj 7 fascynujących zamków regionu. Idealne na majową wycieczkę

Najciekawsze zamki Pomorza – idealne na majową wycieczkę

Zamki Pomorza są nie tylko świadectwem dawnych czasów, ale również atrakcyjnymi miejscami dla turystów. Każdy z nich oferuje niepowtarzalne doświadczenie i możliwość odkrycia bogatej historii tego regionu. Dlatego, podróżując po Pomorzu, warto odwiedzić te magiczne zamki i przenieść się w czasie do średniowiecza.

Pomorze, region położony na północy Polski, kryje w sobie wiele fascynujących zabytków, w tym wiele imponujących zamków. Dla miłośników historii i architektury to prawdziwa uczta dla oczu.

Zamki krzyżackie na Pomorzu

Zamek w Bytowie to gotycka warownia z XIV i XV wieku. Pierwotnie należał do zakonu krzyżackiego, a później stając się własnością książąt pomorskich. Zachwyca swoją architekturą i atmosferą minionych wieków. Drugim w kolejności jest Zamek w Człuchowie, który również należy do krzyżackiego dziedzictwa.