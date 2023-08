Sprzęt dla małopolskich zespołów ratownictwa medycznego. "To w pewnym sensie dodatkowe pary rąk ratowników" Marcin Banasik

Szacunkowa wartość jednego systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS to ok. 70 tys. zł, respiratora – ok. 30 tys. zł, zaś defibrylatora – ok. 50 tys. zł. Łączna wartość przekazanego sprzętu to zatem szacunkowo ponad 3,1 mln zł. Część sprzętu już trafiła do dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w pierwszej połowie roku. 11 defibrylatorów odebrały placówki z: Chrzanowa, Suchej Beskidzkiej, Wadowic, Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa, Niepołomic, Nowego Targu oraz Proszowic. Pozostałą część, w postaci urządzeń do kompresji klatki piersiowej (24 sztuki) oraz respiratorów (30 sztuk), dysponenci odbierają teraz.