Sprzedali fotele, teraz pod młotek idą rekwizyty. W sobotę wielka wyprzedaż w Teatrze Słowackiego. Anna Piątkowska

Sępy miłości na kulach dyskotekowych z przedstawienia „Born by Bony M”, rakieta ze spektaklu „Zimowla”, a nawet schody z „Romea i Julii”, sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, popiersie Słowackiego, plakaty i grafiki oraz stroje, m.in. z „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”, „Koncert Wyspiański” Ewy Kaim czy „Bajek robotów”, atłasowe suknie ślubne i nakrycia głowy to tylko nieliczne z przedmioty spośród tych, które trafią na wielką wyprzedaż Teatru Słowackiego. Przez cały dzień w sobotę 22 października można oglądać teatralne rekwizyty, sprzęt oraz przedmioty związane ze „Słowakiem”, by wieczorem móc je wylicytować. - Wszystko to na wspomożenie teatru i artystów pracujących w teatrze - mówi Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego.