Sprawdziliśmy, co robić w weekend w Krakowie. Mnóstwo atrakcji na 18-19 lutego 2023 Redakcja Kraków

To będzie bardzo teatralny weekend w Krakowie, właśnie rozpoczyna się festiwal Materia Prima, a w repertuarach krakowskich scen naprawdę świetne spektakle, do tego kinowe premiery, koncert Lemon i Anny Wyszkoni, a także fantastyczne wystawy i moc atrakcji dla najmłodszych. Na dzieciaki w ten weekend czekają m.in. zajęcia w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport z okazji Dnia Nauki Polskiej. Nie ma co siedzieć w domu! Szczegóły w galerii.