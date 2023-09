Sprawdzamy nową atrakcję turystyczną na Malcie – to pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny

Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny

To pierwszy na świecie tego rodzaju podwodny park archeologiczny, który powstał u wybrzeży wyspy Gozo , będącej częścią maltańskiego archipelagu, w okolicach miejscowości Xlendi .

Historia Malty pod wodą

Park ten oferuje zupełnie nową perspektywę na odkrywanie historii Malty. Można zagłębić się w dawne dzieje tej fascynującej krainy, a to wszystko pod powierzchnią morza. Rozciągający się na obszarze 67 tysięcy metrów kwadratowych, park leży na głębokości między 105 a 115 metrów. Dno morskie stanowią muł i piasek, przerywane nieregularnie przez skaliste wychodnie, które były kiedyś rafami koralowymi.

Odkrywanie skarbów Malty

Ten podwodny park archeologiczny oferuje również możliwość odkrywania nieco bardziej współczesnych skarbów. W okolicach archipelagu Maltańskiego znajdują się wraki statków i samolotów z okresu I i II wojny światowej. To fascynujące zanurzenie w historię.

Jeśli jesteś miłośnikiem historii lub nurkowania, maltański Podwodny Park Archeologiczny to absolutna pozycja obowiązkowa na twojej liście miejsc do odwiedzenia. To fascynująca podróż w głąb czasu i pod powierzchnię morza, której nie można przegapić podczas pobytu na Malcie.