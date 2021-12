Sprawdź co pijesz. GIS opublikował nową listę naturalnych wód mineralnych Redakcja Kraków

Raz w roku GIS publikuje wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne. Na najnowszej liście znalazło się 145 wód. Zobacz w naszej galerii o jakie wody dokładnie chodzi. Pixabay/ zdjęcie poglądowe Zobacz galerię (10 zdjęć)

Na sklepowych półkach możemy spotkać różne rodzaje wód do picia. Dla większości z nas woda w butelce to po prostu woda mineralna. A to błąd! Większość wód dostępnych na rynku to wody czyste i zdatne do picia, ale z wodą mineralną nie mają nic wspólnego. W galerii przygotowaliśmy najnowszy wykaz wód, które Główny Inspektorat Sanitarny uznał jako naturalne wody mineralne.