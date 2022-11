Spotkanie z Agatą Zubel w Goethe-Institut w Krakowie. Wokalistka i kompozytorka opowie o operze "Bildbeschreibung" 16 listopada

Agata Zubel to jedna z najbardziej rozchwytywanych polskich kompozytorek i śpiewaczek. Jaka jest poza sceną? Będą się o tym mogli dowiedzieć uczestnicy spotkania w krakowskim Goethe-Institut. Rozmowę z charyzmatyczną artystką poprowadzi dyrektor – redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr Daniel Cichy, wydawca utworów kompozytorki.

Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat muzyki, literatury i procesu twórczego jednej z najbardziej interesujących artystek swojego pokolenia. Będzie to też okazja do obejrzenia rejestracji jednego z jej najważniejszych dzieł – "Bildbeschreibung" do tekstu wybitnego niemieckiego dramaturga Heinera Müllera.

Heiner Müller, zainspirowany obrazem Emilii Kolewej, bułgarskiej studentki scenografii, napisał dramat złożony z jednego zdania zajmującego aż 8 stron, podzielonego wyłącznie przecinkami, średnikami i dwukropkami. Ten właśnie tekst stał się podstawą utworu Agaty Zubel.