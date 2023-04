Spotkanie wokół książki „Posłuchaj, Bob, opowiem Ci...” 21 kwietnia w Centrum Kultury Norwida w Nowej Hucie

Autorka proponuje interesującą perspektywę relacjonowania historii. Nie oferuje wyłącznie anegdot, o które nietrudno w przypadku tak niesztampowej postaci, jaką był Iwanow, ale przede wszystkim fascynującą, pełną wzlotów i upadków, opowieść o życiu. To nie tylko mieszanka wybuchowa opisywanego życiorysu – w końcu bohatera książki Holki-Van Oort można by określić różnorako i za każdym razem bohatersko: legendarny dywersant, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych, agent 033b brytyjskiego wywiadu, członek greckiego ruchu oporu – ale też zajmująca perspektywa odautorska. Mamy bowiem do czynienia z przyjaźnią między Greczynką a polską rodziną, opowiadaną niderlandzkiemu mężowi. Trudno o ciekawsze ujęcie!

Jaga Holka-Van Oort dostarcza czytelnikom i czytelniczkom relacji o intrygującej postaci historycznej oraz o (poniekąd autobiograficznych) losach rodzinnych. Trzecioplanową bohaterką tej historii jest tak naprawdę Nowa Huta, która zupełnie przewrotnie daje narracyjny początek publikacji „Posłuchaj, Bob, opowiem Ci...”. Spotkanie wokół książki poprowadzi Magdalena Bielawska, pasjonatka literatury i pracowniczka Biblioteki Ośrodka Kultury Norwida. Wstęp wolny.