Spotkania, dyskusje i koncerty. Od 12 do 13 listopada potrwa w tym roku konferencja muzyczna "Tak brzmi miasto" w Krakowie

Konferencja odbywa się pod Wawelem od 2014 roku i przyciąga wielu gości z show-biznesu: artystów, menedżerów, wydawców i dziennikarzy. Podczas spotkań z publicznością dyskutują oni o najważniejszych problemach branży muzycznej w Polsce. W tym roku hasłem konferencji są „Festiwale”.

- Temat ten narodził się w 2019 roku. Kiedy wracaliśmy z jednej z innych konferencji grupowo samochodem, w trakcie burzy mózgów, nasz kolega Maciej Madejski rzucił pomysł: „Zróbcie konferencję o festiwalach, żeby menedżerowie mogli poznać ich organizatorów, bo często jest problem, aby się do nich dobić i nie wiadomo jak ich szukać. A tak – to przyjadą do was”. Ogłosiliśmy więc ten temat w 2020 roku, ale chwilę później wprowadzono lockdown, więc szybko wycofaliśmy się. Temat ten musiał więc poczekać dwa lata. Ale dobrze się stało: bo dzisiaj jest wyjątkowo aktualny – mówi nam Michał Wójcik, koordynator konferencji.