"Spotkania Bieńczyckie na Rockowo" w niedzielę 18 września. Wystąpi Kobranocka, Genezyp Kapen i Marcin Nohucki

Kobranocka to zespół specjalizujący się w łączeniu punkowej energii z rock and rollem. Działa nieprzerwanie od 1984 roku i dorobił się dziesięciu albumów. Jego liderem jest wokalista i gitarzysta Andrzej "Kobra" Kraiński. Najwiekszym przebojem grupy jest ballada "Kocham cię jak Irlandię".

Genezyp kapek działa również od połowy lat 80. To post-punkowa grupa, na czele której stoi wokalista i basista Janusz "Gonzo" Mika. Obecnie grupa pracuje nad nowym albumem "Niebonie". Będzie go promowała piosenka "Cztery", do której powstanie teledysk. Część utworów została już nagrania, a w sumie powstanie ich dziesięć.