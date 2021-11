Spór wokół Rady Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Krakowa wskazuje, dlaczego została odwołana. Społecznicy oburzeni

Rada Budżetu Obywatelskiego została odwołana w połowie kadencji, co oburzyło zasiadających w niej społeczników i radnych dzielnic. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski dolał jeszcze oliwy do ognia, wprowadzając radykalne zmiany w RBO. Do tej pory stronę społeczną reprezentowało w Radzie trzynaście osób, po zmianach liczba ta stopniała do czterech. Mocno ograniczona została również reprezentacja przedstawicieli dzielnic (łącznie jest ich w Krakowie 18): z dziewięciu do... również czterech. Członkowie odwołanej RBO uznali zmiany za skandaliczne i chcieli poznać przyczyny kontrowersyjnej decyzji prezydenta. Jacek Majchrowski uzasadnił ją dopiero kilka dni temu (o odwołaniu RBO informowaliśmy początkiem listopada), odpowiadając na interpelację radnego miejskiego Łukasza Maślony.