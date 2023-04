Spór o strefę płatnego parkowania w Krakowie. Radni chcą zaskarżyć decyzję wojewody

Nawet 11 zł za godzinę parkowania

Przypomnijmy, że 22 lutego Rada Miasta przyjęła wprowadzenie podwyżek opłat w strefie płatnego parkowania. Większość radnych przegłosowało poprawkę klubu Platforma-Koalicja Obywatelska z propozycją zróżnicowania opłat na osobne stawki dla mieszkańców i przyjezdnych. W tym przypadku krakowianie rozliczający podatki w swoim mieście mają płacić tyle samo (6 zł) za pierwszą godzinę postoju w podstrefach A (Stare Miasto, Kazimierz, Zwierzyniec i Stare Podgórze), 5 zł w podstrefach B i 4 zł w podstrefach C. Ceny za kolejne godziny parkowania, drugą i trzecią, w podstrefach A mają być już jednak droższe i opłata będzie wynosić odpowiednio 7 i 8 zł. Podobnie będzie w podstrefach B - za drugą godzinę parkowania zapłacimy tam 6 zł, za za trzecią - 7 zł.

Zgodnie z uchwałą osoby spoza Krakowa miałyby płacić dużo drożej, w podstrefach A - 9 zł za pierwszą godzinę, 10 zł za drugą, 11 zł za trzecią i znów 9 zł za każdą kolejną, w B odpowiednio - 8,9,10 i 8 zł, a w C - 7,8,9 i 7 zł. Takie ceny miały też obowiązywać także dla mieszkańców korzystających z parkomatów, które obecnie nie mają opcji różnicowania stawek.

15 mln zł na wymianę parkomatów

Wojewoda małopolski unieważnił uchwałę o podwyżce cen w strefie płatnego parkowania w punkcie mówiącym o tym, że krakowianie będą mogli płacić niższą stawkę, ale tylko poprzez aplikację mobilną, co oznaczałoby, że w parkomatach musieliby wnosić zwiększoną opłatę ustaloną dla przyjezdnych. Służby wojewody wyjaśniały, że nie zamierzają utrudniać życia mieszkańcom, ale nie mogą przejść obojętnie nad przepisami, które zakładają nierówne traktowanie obywateli.

Nowe zasady miały wejść w życie od połowy maja tego roku. Po orzeczeniu wojewody, prezydent Krakowa przygotował projekt uchwały zakładający wprowadzenie nowych przepisów od 5 sierpnia przyszłego roku. Do tego czasu miasto zamierza przygotować także parkomaty do tego, by można różnicować opłaty za parkowanie w krakowskiej strefie.