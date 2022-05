Spółka przedsiębiorców z Floriańskiej w Krakowie tworzy wielki hub czystej energii ze słońca i wiatru. Zielony wodór zastąpi gaz i węgiel

H2 Energy przygotowuje projekt zakładający budowę instalacji do produkcji zielonego wodoru/amoniaku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstaną magazyny energii w technologii wodorowej, studnie głębinowe, bocznica kolejowa, Intermodalny Terminal Przeładunkowy, instalacja umożliwiająca korzystanie z istniejącego gazociągu (Jamał). Planowana jest budowa własnego gazociągu, parkingu dla tirów oraz obszaru do napełniania ich wodorem. Elementem nowatorskiego hubu ma być kocioł wodorowy wraz z infrastrukturą do przesyłu ciepła.