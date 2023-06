Spiaggia Rosa – zakazany cud natury. Na tej plaży legalnie nie postawisz nawet bosej stopy. „Kolosalne stawki mandatów”

Drakońskie mandaty za wejście na jedną z najpiękniejszych włoskich plaż. Dlaczego jest tak chroniona?

Spiaggia Rosa to być może najsłynniejsza w całym Archipelagu Maddalena. Arcipelago della Maddalena to grupa wysepek u północnych wybrzeży Sardynii. Stanowią część tzw. Szmaragdowego Wybrzeża (Costa Smeralda), jednego z najpiękniejszych w całych Włoszech. 7 wysp archipelagu ma status parku narodowego, utworzonego w 1994 r.

Co tak bardzo interesowało Włochów i włoskie władze na wyspie Budelli, że jej jedyny mieszkaniec budził tak wielkie zainteresowanie i kontrowersje? Otóż u brzegów Budelli rozciąga się prawdziwy cud natury – jedyna w swoim rodzaju różowa plaża, Spiaggia Rosa. Wielu ekspertów uznaje ją za najpiękniejszą na świecie, częściowo dlatego, że to zakazany owoc. Spiaggia Rosa od 30 lat jest niedostępna dla turystów.

Jak powstała Spiaggia Rosa, unikalna różowa plaża Włoch?

W ciepłych wodach wokół wyspy Budelli rosną całe łąki trawy morskiej (tzw. posydonii). To idealne środowisko do rozwoju mikroskopijnych morskich stworzonek o kolorowych skorupach: różowych otwornic czerwonych mszywiołów. Martwe stworzonka opadają z liści trawy morskiej na kamieniste dno, gdzie są gniecione i rozcierane na kolorowy pył przez fale i prądy morskie. Następnie w czasie sztormów resztki skorupek są wymywane na plażę i mieszają się z piaskiem. Dzięki temu Spiaggia Rosa wygląda tak niesamowicie.

Spiaggia Rosa – cud natury zakazany od niemal 30 lat

By zobaczyć z daleka cud natury, jakim jest Spiaggia Rosa, turyści muszą zarezerwować z wyprzedzeniem i opłacić licencjonowany rejs w pobliże plaży. Wycieczka bez wcześniejszej zapowiedzi jest możliwa, ale kosztuje o 40 procent więcej.

Tak surowe zasady to jedyny sposób na to, by zachować niezwykłą plażę dla przyszłych pokoleń. Niestety, zakazy nie są całkowicie skuteczne. W wywiadzie dla portalu The Times dyrektor parku narodowego Maddalena, Fabrizio Fonnesu, wyraził zaniepokojenie skandalicznym zachowaniem niektórych turystów.