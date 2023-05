Spektakl o terapii w Teatrze KTO

Jak pożegnać kogoś, kto niejednokrotnie o nas wie więcej, niż nasi najbliżsi, rodzina i przyjaciele? W końcu jakie mechanizmy rządzą tą niezwykle skomplikowaną, a zarazem sformalizowaną „znajomością”? Temat zakończenia terapii podjęli twórcy „Grupy z Katowic”, której członkowie piszą dramaty, tworzą wydarzenia teatralne i społeczne, windykują, promują kulturę, denerwują się na teatr i czasami robią spektakle.

- „musimy już kończyć” to spektakl poruszający temat psychoterapii, zarówno w ujęciu wyobrażeń, przekonań i uprzedzeń, jak i osobistych doświadczeń twórców i twórczyń. To czuła i niepozbawiona humoru opowieść, w której można znaleźć wiele powodów, by na terapię nie pójść i jeszcze więcej, by za nią tęsknić. To w końcu fantazja o skomplikowanym procesie, który staje się doświadczeniem pokoleniowym dzisiejszych trzydziestolatków - zapowiadają twórcy.

Spektakl w Teatrze KTO połączony będzie ze spotkaniem, w którym wezmą udział twórcy: Mariusz Gołosz i Daria Sobik oraz psycholożka i psychoterapeutka Agata Kuback, a poprowadzi je Marta Gruszecka. Rozmowa skupiać się będzie wokół fenomenu zagadnienia terapii oraz jej wpływu na współczesny obraz społeczeństwa i relacji międzyludzkich. Twórcy, których dramaty znalazły się w tegorocznym półfinale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej opowiedzą także o kolektywnej pracy katowickiego zespołu nad powstawaniem spektaklu.