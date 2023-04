Specjalny pokaz wizjonerskiej anime "Suzume" w poniedziałek 24 kwietnia w krakowskim Kinie Pod Baranami

Gdy niebo zmienia kolor na czerwony, a ziemia drży, Japonia staje na krawędzi katastrofy. Ale jedna zdeterminowana nastolatka, Suzume, wyrusza z misją, aby ocalić swój kraj. Potrafi dostrzec nadprzyrodzone siły, których inni nie widzą, więc to od niej zależy, czy uda się jej zamknąć tajemnicze drzwi, siejące chaos w całym kraju. Suzume czeka niebezpieczna podróż, podczas której los kraju spoczywa na jej barkach.

"Suzume" to niesamowita opowieść o dojrzewaniu nastoletniej bohaterki, rozgrywająca się w różnych miejscach Japonii. Ten imponujący rozmachem, wysmakowany film to pierwsza od dwóch dekad animacja z Japonii, która znalazła się w Konkursie Głównym Festiwalu w Berlinie. Jej reżyser - Makoto Shinkai, nazywany czasem „nowym Miyazakim” - zasłynął w 2016 roku filmem Your Name (jap. Kimi no Na wa), który stał się międzynarodową sensacją i społecznym fenomenem, bijąc rekordy japońskiego box office'u. Kolejny film reżysera, Weathering With You (jap. Tenki no Ko), był w 2019 roku japońskim kandydatem do Oscara.