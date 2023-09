Specjalny pokaz japońskiego filmu "Tron we krwi" w ramach cyklu Filmy Wszech Czasów 14 września w Kinie Pod Baranami

"Tron we krwi" to japoński film w reżyserii Akiry Kurosawy z 1957 roku, powstały w oparciu o "Makbeta" Szekspira. Adaptując dzieło, artysta przeniósł opowieść ze Szkocji do Japonii, zachował jednak wydźwięk słynnej sztuki, wyraźnie pokazując jak żądza władzy i zazdrość, wiodą człowieka do zbrodni.

W filmie Kurosawy, samuraj Washizu (Toshirô Mifune) otrzymuje przepowiednię mówiącą, że w przyszłości będzie władał Kasztelem Północnym, oraz – po śmierci księcia Tsuzukiego – Pajęczym Zamkiem, a co za tym idzie całym królestwem. Washizu początkowo nie wierzy w proroctwo, jednak zaczyna zmieniać zdanie, gdy otrzymuje dowództwo nad Kasztelem. Namówiony przez żonę Asaji (Isuzu Yamada), rozpoczyna ciąg zbrodni, który ma doprowadzić do wypełnienia się przepowiedni.

Realizując "Tron we krwi", Kurosawa inspirował się tradycyjnym japońskim teatrem nō. Widać to szczególnie w postaci Asaji, żony Washizu, której twarz aż do złudzenia przypomina oblicze porcelanowej lalki. Ruchy ciała aktorki są bardzo ograniczone - filmowana jest przede wszystkim w zastygłych, teatralnych pozach. "Tron we krwi" zachwyca niezwykłą atmosferą średniowiecznej Japonii, umiejętnie kreowaną na ekranie. Dynamiczne obrazy przeciwstawiane są statecznym kadrom, co świetnie oddaje wewnętrzne rozdarcie głównego bohatera.