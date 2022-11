Specjalny pokaz filmu "Słoń" i spotkanie z jego twórcami w Kinie Pod Baranami we wtorek 15 listopada o godz. 20

"Słoń" opowiada prostą, a zarazem niezwykle poruszającą historię miłości dwóch młodych chłopaków, którzy spotykają się w małej miejscowości na Podhalu. Obaj znajdują się w niełatwej sytuacji, a codzienność rzuca im liczne kłody pod nogi, jednak rodzące się uczucie wkrada się w ich życie niczym pierwsze promienie porannego słońca.

Bartek prowadzi małe gospodarstwo na Podhalu. Kiedy opuścił ich ojciec, matka się załamała, a on musiał zostać głową rodziny. W każdej wolnej chwili zajmuje się ukochanymi końmi. Pewnego dnia umiera ich sąsiad i jego syn Dawid przyjeżdża na pogrzeb. Bartek jest zafascynowany mężczyzną i jego beztroską. Pierwsza miłość zmusza go do podjęcia decyzji, czy jest gotowy, żeby sięgnąć po swoją wolność.