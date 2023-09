Specjalny pokaz filmu "Jazz Outsider" i spotkanie z reżyserem Januszem Majewskim w Kinie Pod Baranami

Kamera towarzyszy Adamowi Jędrzejowskiemu w jego posiadłości w Ciechocinku, podczas prób z zespołem Sunny Side. Do muzyków dołączają gwiazdy polskiego jazzu, z którymi artysta pracował na różnych etapach kariery, m.in. Michał Urbaniak i Zbigniew Namysłowski. Spotkanie przyjaciół po latach jest okazją do opowiedzenia nie tylko fascynującej historii Jędrzejewskiego, ale również o polskiej szkole jazzu. W filmie pojawiają się też kolejne pokolenia polskich muzyków jazzowych, np. saksofonista Maciej Obara, perkusista i pedagog Piotr Kostrzewa oraz śpiewające bohaterki: aktorka i piosenkarka Sonia Bohosiewicz i skrzypaczka i wokalistka Dorota Miśkiewicz.

"Jazz Outsider" to prezentowany na Krakowskim Festiwalu Filmowym dokument o Adamie Jędrzejowskim - perkusiście jazzowym, który w “złotej epoce polskiego jazzu”, na przełomie lat 50. i 60 XX. wieku, współpracował z najwybitniejszymi instrumentalistami tamtego okresu. Grał m.in. w zespołach Krzysztofa Komedy i Andrzeja Trzaskowskiego. "Jazz Outsider" nawiązuje do dwóch dokumentalnych filmów Janusza Majewskiego zrealizowanych w latach 60.: "Opus Jazz" oraz "Jazz in Poland", które dzisiaj stanowią bezcenny materiał archiwalny prezentujący najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych tamtego okresu.

Muzycznym motywem przewodnim dokumentu "Jazz Outsider" jest popularny standard jazzowy "Our Love is Here to Stay" George’a Gershwina, wykonywany przez występujących w filmie artystów. „W moim przekonaniu, gdzieś we wszechświecie istnieje taki wielki klub jazzowy, w tym klubie komponują nadal Gershwin, Cole Porter. Są tam również nasi koledzy, z którymi nagrywałem w dawnych, dawnych czasach…” - mówi jeden z bohaterów dokumentu, a Janusz Majewski materializuje tę wizję.