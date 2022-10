Specjalny pokaz "Cienie zapomnianych przodków" w ramach cyklu Filmy Wszech Czasów w Kinie Pod Baranami

"Cienie zapomnianych przodków" z 1965 roku to filmowa ballada o miłości silniejszej niż śmierć, oparta na powieści Mychajła Kociubińskiego, zrealizowana w setną rocznicę urodzin pisarza. Nie jest to jednak klasyczna adaptacja, lecz raczej “twórcza zdrada”, przefiltrowana przez niezwykłą wrażliwość wybitnego reżysera Siergieja Paradżanowa.

Karpaty Wschodnie, pogranicze ukraińsko-rumuńskie, huculska wioska. Początek dwudziestego wieku. Dwa zwaśnione rody: ubodzy Palijczukowie i bogaci Gutieniukowie. Konflikt między nimi zbiera śmiertelne żniwo, jednak nie przeszkadza to Mariczce i Iwanowi, by od dziecka żywić do siebie sympatię, która z czasem przeradza się w gorące uczucie. Młodzi planują małżeństwo, jednak tragiczna śmierć dziewczyny przekreśla ich marzenie o wspólnym życiu. Iwan próbuje wprawdzie znaleźć ratunek w związku z inną kobietą, ale nie może pokonać własnej pamięci.

Film przyniósł Paradżanowowi międzynarodowe uznanie i do dziś uznawany jest za arcydzieło. W ZSRR "Cienie zapomnianych przodków" trafiły jednak na półkę, reżyserowi odebrano prawo do realizacji następnego filmu i przymusowo przeniesiono do z Kijowa do Armenii. To właśnie tam, kilka lat później, Paradżanow stworzył swoje następne wielkie dzieło - "Barwy granatu".