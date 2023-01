Spadające gwiazdy, superksiężyce, pierścieniowe zaćmienia. Kiedy obserwować nocne niebo w 2023 r.? Kalendarz niezwykłych zjawisk Emil Hoff

W 2023 r. warto zaplanować urlopy tak, by można było pojechać za miasto i obserwować niezwykłe zjawiska astronomiczne na nocnym niebie. Czekają na nas spadające gwiazdy, superksiężyce, koniunkcje planet i inne fascynujące atrakcje nocnego nieba. Na zdjęciu: całkowite zaćmienie księżyca, widziane w Warszawie 27 lipca 2028 r. Sylwia Dąbrowa / polska press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (6 zdjęć)

W 2023 r. warto obserwować nocne niebo. Czekają na nas niezwykłe zjawiska astronomiczne. Jeśli fascynują Was gwiazdy i planety, lubicie na własne oczy oglądać deszcze meteorów i planujecie wycieczki tak, by móc obserwować zaćmienia słońca, mamy dla Was praktyczny poradnik: kalendarz zjawisk astronomicznych na 2023 r. Co i kiedy będzie można zobaczyć na nocnym niebie?