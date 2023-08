Spacer po Parku Bednarskiego to świetny plan na upalne dni. Zobaczcie jak wszystko tu pięknie kwitnie

Park Bednarskiego to jedno z ulubionych miejsc Krakowian

Mnóstwo zieleni

Ogrody Krakowian. Idealne miejsca na spacery w Krakowie, by skryć się przed upałem

Atrakcje dla najmłodszych

Plac zabaw zlokalizowano pomiędzy wgłębnikiem i polaną. Jest podzielony na dwie części: dla dzieci starszych i młodszych. Elementem łączącym place zabaw jest drewniana ścieżka dydaktyczna. Wzdłuż ścieżki zaprojektowane zostały elementy związane z legendą o Panu Twardowskim. Po prawej stronie ukryta w drzewach jest huśtawka typu bocianie gniazdo, a po lewej stronie przestrzeń placu dla starszych dzieci z zestawem wież, zjeżdżalni i mostów. Dalsza część placu zabaw po drugiej stronie ścieżki to zlokalizowane pod drzewami urządzenia przeznaczone dla najmłodszych – piaskownica w kształcie księżyca i kogut Pana Twardowskiego. Odpoczynek zarówno dla małych i dużych zapewnią ławki parkowe oraz ławki wokół drzew. Zaprojektowane urządzenia wykonane są głównie z materiałów naturalnych, wkomponowanych w otocznie parku.

Domek ogrodnika

Altanę zlokalizowano w domniemanym miejscu dawnej platformy widokowej z najstarszej fazy parku, nad schodami prowadzącymi z Placu Niepodległości. Obiekt jest wyposażony w dyskretne oświetlenie. Nawiązuje do formy altany, która stała kiedyś w „Szkole Twardowskiego”. Jej wymiary nawiązują do zachowanego szkicu polowego, a wygląd do fotografii z 1903 r. Konstrukcja altany wykonana jest z drewna, balustradę stanowią ozdobnie wycinane drewniane deski.